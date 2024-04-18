В селе Малолучинское Юрьев-Польского района разрушился единственный мост Единственная...

В селе Малолучинское Юрьев-Польского района разрушился единственный мостЕдинственная цивилизованная переправа на другой берег в селе Малолучинское развалилась. Люди ходили за водой, за продуктами, на остановку общественного транспорта, сейчас такой возможности нет."У села есть мост через реку, по которому люди ходят за питьевой водой на маршрутку. Он в аварийном состоянии, по нему ходить нельзя. Вот в таком состоянии сейчас находится мост. Я дальше по нему идти не могу, потому что очень страшно, всё шевелится", - жалуется местный житель.Люди положили доски, но и по ним уже ходить нельзя. Боковая опора полностью рухнула. Жители остались без перехода на ту сторону, рассказывают в Народном фронте.Фото: «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» во Владимирской области