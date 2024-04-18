«Ваше право»: на Радио России-Владимир расскажут о борьбе с коррупцией в регионе Какие способы...

«Ваше право»: на Радио России-Владимир расскажут о борьбе с коррупцией в регионеКакие способы борьбы с коррупцией наиболее эффективны? Как в нашем регионе строится система противодействия коррупции? Прокуратура Владимирской области в борьбе с коррупцией в регионе.Это тема для обсуждения в прямом эфире программы юриста Ларисы Павловой «Ваше право» на Радио России-Владимир 19 апреля в 7 часов 20 минут.В студии начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Владимирской области Александр Лазарев.Звоните по телефону 35-31-33, код города 4922.