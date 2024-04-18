Наши земляки завоевали медали всех достоинств на Всероссийском турнире по спортивной борьбе, посвящённом памяти Алексея Серебрякова.

Наши земляки завоевали медали всех достоинств на Всероссийском турнире по спортивной борьбе, посвящённом памяти Алексея Серебрякова. Об этом рассказала регионального Минспорта.В мероприятии приняли участие свыше 150 атлетов из разных субъектов РФ и Беларуси. Владимирские спортсмены снова оказались на высоте.Так, первые места заняли Роман Иванов и Артур Саргсян. Серебряную медаль получил Иван Константинов. Бронза у Глеба Васильева и Филиппа Стужина.