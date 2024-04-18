Семимесячного малыша с врожденным вывихом тазобедренного сустава прооперировали врачи из Пигановского Центра спецмедпомощи. Родители привезли ребенка во Владимир из Кабардино-Балкарии.

Семимесячного малыша с врожденным вывихом тазобедренного сустава прооперировали врачи из Пигановского Центра спецмедпомощи. Родители привезли ребенка во Владимир из Кабардино-Балкарии. Как рассказал его отец, о Центре им рассказали знакомые. Особенно рекомендовали обратиться к Гураму Чочиеву. Показали ему рентген, на что врач сказал: «Приезжайте, поможем». Тембулат Маргушев родился со смещением суставных поверхностей костей. Гурам Чочиев, заведующий