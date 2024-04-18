Об этом рассказала Ольга Хохлова в своём телеграм-канале.

Во Владимирской области до одного миллиона рублей вырастет субсидия на медицинскую ипотеку. Об этом рассказала Ольга Хохлова в своём телеграм-канале.«Медицинская ипотека – один из самых эффективно работающих инструментов привлечения кадров», – поясняет председатель регионального Законодательного собрания.Ранее она составляла 500 тысяч рублей, но эта сумма была установлена по расчётам 2020 года, а квартиры подорожали с тех пор более чем вдвое. Члены комитета по здравоохранению единогласно поддержали поправки.По словам Николая Балахина, председателя комитета по социальной политике, эта мера является необходимой. Только в этом году деньги получат 85 медицинских работников.