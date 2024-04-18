Начальник филиала РЖД воспользовался ремонтом железной дороги и украл вместе с субподрядчиком «сэкономленные» 335 тысяч рублей. На эти деньги должны были быть выполнены работу по прокладке

Начальник филиала РЖД воспользовался ремонтом железной дороги и украл вместе с субподрядчиком «сэкономленные» 335 тысяч рублей. На эти деньги должны были быть выполнены работу по прокладке кабельных сетей на двух ЖД переездах, рассказали в пресс-службе Октябрьского райсуда. Работы шли с августа 2021 года по апрель 2022. Ими руководила нижегородская компания «Жанна». Начальник Владимирской дистанции сигнализации,