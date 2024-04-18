Данные следуют из объявления на сервисе «Авито».
Во Владимире продают вторичку за 40 миллионов рублей. Данные следуют из объявления на сервисе «Авито».
В квартире четыре этажа, находится она около Золотых ворот. Общая площадь – 319 квадратных метров. Окна выходят не на дорогу, а на юг и на север, уточняет продавец.
Здание построено в 2005 году, а состояние жилище оценивается как «близкое к идеальному». Помимо спален, кухни и ванных комнат, здесь есть кабинет-библиотека в 43 квадрата, бильярдная, сауна, зимний сад и гараж.
Квартиры, которые чуть дешевле, чем эта, находятся в ЖК «патриаршие сады», в коттеджном посёлке «Ладога». Там жильё стоит в пределах 25 миллионов рублей.