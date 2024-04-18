Данные следуют из объявления на сервисе «Авито».

Во Владимире продают вторичку за 40 миллионов рублей. Данные следуют из объявления на сервисе «Авито».В квартире четыре этажа, находится она около Золотых ворот. Общая площадь – 319 квадратных метров. Окна выходят не на дорогу, а на юг и на север, уточняет продавец.Здание построено в 2005 году, а состояние жилище оценивается как «близкое к идеальному». Помимо спален, кухни и ванных комнат, здесь есть кабинет-библиотека в 43 квадрата, бильярдная, сауна, зимний сад и гараж.Квартиры, которые чуть дешевле, чем эта, находятся в ЖК «патриаршие сады», в коттеджном посёлке «Ладога». Там жильё стоит в пределах 25 миллионов рублей.