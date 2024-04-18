Суд признал виновным начальника подразделения РЖД в присвоении денег.

Во Владимире Октябрьский районный суд вынес приговор одному из участников дела о присвоении средств. Деньги были выплачены за ремонт железнодорожных переездов. Как сообщают в суде, руководитель дистанции сигнализации договорился с руководителем ООО «Жанна». Компания была субподрядчиком работ.Начальник подразделения скрыл то, что работы не были выполнены, а также предоставил ОАО «РЖД» подложные документы. Подельники получили выплаты за якобы выполненную работу – около 335 тысяч рублей.На заседании фигурант признал вину и сдал соучастника. Также обвиняемый возместил ущерб. Суд назначил штраф в размере 150 тысяч рублей.