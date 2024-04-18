24-летнего гражданина одной из стран Центрально-Азиатского региона подозревают в организации сбора денег для помощи террористам. На мужчину возбудили уголовное дело, сообщили в ФСБ области.

24-летнего гражданина одной из стран Центрально-Азиатского региона подозревают в организации сбора денег для помощи террористам. На мужчину возбудили уголовное дело, сообщили в ФСБ области. По версии следствия, молодой человек, придерживаясь идеи радикального ислама, решил оказать финансовую помощь участникам МТО «Исламское государство Ирака и Леванта» (признана террористической, запрещена в РФ). Для этого фигурант организовал сбор средств