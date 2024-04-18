Во Владимирской области зафиксировали снижение цен на помидоры и другие продукты В пресс-службе...

Во Владимирской области зафиксировали снижение цен на помидоры и другие продуктыВ пресс-службе Отделения Банка России по Владимирской области сообщили о спаде инфляции в марте до 8,2%. Для сравнения — в феврале она составила 8,5%.К замедлению роста привело расширение предложения ряда товаров и услуг. К примеру, поставки в 33 регион импортных лимонов, апельсинов и груш увеличились, и цены на них замедлили рост.Кроме того, подешевели помидоры, и их ценник стабилизировался.Региональные производители увеличили производство яиц, что привело к их расширению предложения на рынке. Также повлияли меры, принятые Правительством России по насыщению рынка продукцией птицеводства. В результате цены на яйца росли медленнее.Что касается иностранных автомобилей с пробегом, - предложение увеличилось. Специалисты связывают это со стремлением дилеров нарастить запасы автомобилей перед ужесточением правил ввоза с 1 апреля 2024 года.Выросло предложение отечественной парфюмерии с широкой линейкой ароматов. Расширение ее доступности привело к тому, что цены на туалетную воду росли медленнее.Помимо этого, для привлечения клиентов страховые компании в марте расширили условия добровольного страхования автомобиля.Цены на услуги парикмахерских показали меньший рост по сравнению с мартом прошлого года, когда из-за роста издержек мастеров на покупку импортных материалов и инструментов маникюр и стрижки резко подорожали.«Банк России прогнозирует на 2024 год рост экономики и снижение инфляции к цели. Экономика России постепенно справляется с санкционными вызовами, подстраивает процессы производства и логистики к новым условиям. Отечественные предприятия занимают освободившиеся ниши и наращивают производство товаров, замещая импорт», — отметила управляющий Отделением Владимир Банка России Надежда Калашникова.Фото: пресс-служба Отделения Банка России по Владимирской области; Fusion Brain, платформа для генерации изображений