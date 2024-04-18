Юные пекари: во Владимире впервые прошел проект Профдебют Настоящий Профдебют для тех, кто...

"Юные пекари": во Владимире впервые прошел проект "Профдебют"Настоящий Профдебют для тех, кто мечтает печь хлеб. О новом проекте во Владимире и его первых участниках - в нашем репортаже."- Заинтересовал сам процесс готовки выпечки.- Хотелось много узнать."Ребятам только по 15 лет, но уже через полтора месяца школьники станут профессиональными тестоводами и пекарями. Это их "Профдебют" - так называется проект, который впервые реализуется во Владимире.Анна Гончарова, преподаватель технологических дисциплин хлебопечения:- Независимо от того, захотят они дальше учиться или нет, - это будет их первая профессия, они попробуют. Действительно, может, кому-то понравится, и он поймёт, что в дальнейшем хочет стать пекарем, технологом. Или пойти ещё дальше. Кто-то поймёт, что не его. Но всякий опыт нас к чему-то приводит.Из ста человек по конкурсу отобрали только 20. Мальчишек и девчонок - почти поровну. Теорию проходят в формате допзанятий в экономико-технологическом колледже."- Образование чего? Корки и мякиша."Навыки на практике осваивают на владимирском хлебокомбинате - в лаборатории и на производстве. А уже летом ребята смогут подрабатывать на предприятии."- Образец номер один - хлеб Дарницкий нашего предприятия."Но самое интересное - этап дегустации готовой продукции. И пекари, и тестоводы должны отличать нотки вкуса разного по составу хлеба."- Нравится готовый хлеб. Нравится запах, аромат. Вкус тоже.""- Это способ потратить своё время с пользой. И найти для себя что-то новое."Сейчас на рынке труда во Владимирской области вакансии тестовода и пекаря очень востребованы. И если школьники всё же захотят в будущем связать свою жизнь с хлебобулочным производством, - много где им будут рады.Мария Городская, Александр Чунаев "Вести-Владимир".