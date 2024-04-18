Об итогах работы законодательного органа рассказала Ольга Хохлова, председатель ЗС Владимирской области.

За 30 лет Владимирское Заксобрание приняло более 4,5 тысяч законов. Об итогах работы законодательного органа рассказала Ольга Хохлова, председатель ЗС Владимирской области.В этом месяце областной парламент отмечает свой юбилей. За это время было проведено 450 заседаний, на которых было рассмотрено более 15 тысяч федеральных законов.«Мы первые в своем регионе приняли закон о запрете продажи воздушных шариков с веселящим газом или закись азота, которые наносили непоправимый вред здоровью подрастающего поколения», – вспоминает Ольга Хохлова.Кстати, первое заседание прошло в регионе 11 апреля 1994 года. В то время депутаты работали в течение лишь двух лет, но потом срок увеличился до пяти лет. Завтра, 19 апреля, состоится торжественное заседание регионального Законодательного собрание, которое приурочено к юбилею.