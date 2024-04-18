Житель Камешковского района проживал в аварийном доме, подлежащем сносу Судом установлено, что...

Житель Камешковского района проживал в аварийном доме, подлежащем сносуСудом установлено, что заявитель проживал в муниципальной квартире в многоквартирном доме № 62 в деревне Лубенцы, который признан аварийным и подлежащим сносу."Постановлением местной администрации заявитель признан нуждающимся в жилом помещении во внеочередном порядке. Однако жильё ему своевременно не предоставлено", - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.По результатам проверки прокурор направил в Камешковский районный суд исковое заявление об обязании сельской администрации устранить допущенные нарушения.Требования прокурора судом удовлетворены. Орган местного самоуправления обязан предоставить заявителю во внеочередном порядке благоустроенное жилое помещение по договору социального найма.Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры района.Фото: пресс-служба областной прокуратуры