80% жителей Центрального федерального округа (без учета Москвы и Московской области) считают, что инвестиционные сервисы помогают получить доход.

80% жителей Центрального федерального округа (без учета Москвы и Московской области) считают, что инвестиционные сервисы помогают получить доход. Это показало исследование, проведенное брокером «ВТБ Мои Инвестиции» к конференции Data Fusion. Прислушаться к советам робота-советника готовы 47%. При этом 19% опрошенных хотят, чтобы в будущем цифровой помощник принимал все решения за инвестора.Согласно результатам опроса, почти половина жителей федерального округа уверены, что цифровые технологии упрощают процесс совершения сделок (46%). Более трети считают, что они помогают достичь финансовых целей (37%), а также сэкономить время (38%). 16% опрошенных думают, что цифровой помощник нужен для поддержки при принятии инвестиционных решений. При этом не видят смысла использовать цифровые технологии в инвестициях только 5% опрошенных.Исследование показало, что подавляющее большинство респондентов (80%) верят в то, что инвестиционные сервисы помогают получить доход. Из них 15% в этом не сомневаются, а 65% надеются на такую возможность.При этом прислушаться к советам цифрового инвестиционного помощника готовы 47%. Из них 5% уже инвестируют с помощью робота, а 42% собираются подключить услугу. 12% готовы доверить финансы только человеку, а еще 14% считают правильным полагаться только на себя.Рассуждая о будущем, более четверти опрошенных отметили, что хотели бы, чтобы цифровой консультант напоминал о важных событиях рынка (27%). 37% респондентов ждут, когда он будет отвечать на все интересующие финансовые вопросы. Еще 16% готовы «учиться» у робота и хотят, чтобы он стал их наставником в инвестициях. При этом 19% рассчитывают, что в будущем цифровой помощник будет принимать все решения за инвестора.«Результаты опроса показывают, что доверие к цифровым инвестиционным советникам растет. Все больше людей относятся к ним как к надежным консультантам, которые помогают сформировать портфель, заработать и при этом сэкономить время. Это значит, что совсем скоро число инвесторов, обратившихся за помощью к цифровым технологиям, заметно вырастет», – отметил инвестиционный консультант брокера «ВТБ Мои Инвестиции» Дмитрий Бобровский.* Опрос проведен брокером «ВТБ Мои Инвестиции» и банком «Открытие» 29 марта-01 апреля 2024 года среди 1000 респондентов во всех регионах России в городах с населением свыше 100 тысяч человек в возрасте 18-65 лет по репрезентативной выборке.