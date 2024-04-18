По обвинению в систематическом предоставлении помещения для потребления наркотических средств перед судом предстанет 37-летний житель Покрова.

По обвинению в систематическом предоставлении помещения для потребления наркотических средств перед судом предстанет 37-летний житель Покрова. Об этом рассказала прокуратуры Владимирской области.Правоохранители установили, что с января по июль прошлого года мужчина регулярно давал свою квартиру посторонним лицам для потребления запрещённых веществ. Кроме того, он снабжал гостей приспособлениями для приёма наркотиков. За всё это фигурант получал вознаграждение.В настоящий момент уголовное дело в отношении жителя Покрова передано в суд.