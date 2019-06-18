Президент Украины Владимир Зеленский продолжает общаться со своим российским коллегой Владимиром Путиным на повышенных тонах. На переговорах с главой Франции Эммануэлем Макроном бывший актер выдвинул ряд условий для возвращения Киева к переговорам по Донбассу. Видимо, желая подкрепить позиции Зеленского, украинская армия активизировала удары по Донецку.

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает общаться со своим российским коллегой Владимиром Путиным на повышенных тонах. На переговорах с главой Франции Эммануэлем Макроном бывший актер выдвинул ряд условий для возвращения Киева к переговорам по Донбассу. Видимо, желая подкрепить позиции Зеленского, украинская армия активизировала удары по Донецку.Создается впечатление, что новый украинский лидер решил продолжить политику своего предшественника. На пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном Зеленский выдвинул ряд требований к России, больше похожие на ультиматум.Он потребовал освободить украинских пленных, а также моряков, задержанных российскими пограничниками в ноябре прошлого года. Кроме того, Зеленский считает необходимым прекратить огонь в регионе, развести войска и построить мост в Станице Луганской.Выполнение этих условий необходимо для возвращения Украины к так называемому нормандскому формату – переговорной группе по Донбассу в составе представителей Киева, Москвы, Берлина и Парижа. Ходили слухи, что квартет может пополниться американцами, но в Вашингтоне упорно хранят молчание.требует выполнить эти пункты от России, но сам следовать им явно не намерен. Несмотря на громкие предвыборные обещания закончить идущую шестой год войну, обстановка в Донбассе после его инаугурации резко обострилась.В ночь с воскресенья на понедельник украинские войска провели массированный обстрел северо-западных окраин Донецка, в том числе района аэропорта. Силовики применяли 122-миллиметровые артиллерийские орудия, зенитные установки и гранатометы.Наблюдатели отмечали, что это был самый мощный обстрел города за последнее время. По счастливому стечению обстоятельств обошлось без жертв.По всей видимости, взял пример со своего предшественника Петра Порошенко и пытается разговаривать с Россией и республиками Донбасса с позиции силы. Но такой подход может навредить в первую очередь самому украинскому лидеру, ведь он заручился поддержкой миллионов жителей юго-восточных регионов страны, поверивших в его способность закончить уже надоевшую всем войну.