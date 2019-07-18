Губернатор призвал чётко определить источники финансирования законопроекта

Губернатор призвал чётко определить источники финансирования законопроектаВладимир Сипягин направил письмо на имя председателя ЗакСобрания Владимира Киселёва, в котором поддержал принятие законопроекта о «детях войны». Между тем, губернатор призвал чётко определить источники его финансирования.Есть несколько вариантов законного решения данного вопроса: заложить эти средства в бюджет с начала финансового года; в этом году внести изменения в закон о бюджете, либо определив источники дополнительных поступлений, либо сократив бюджетные ассигнования по некоторым статьям расходов.Помимо этого, законопроект предлагает ввести для «детей войны» меры соцподдержки, которые уже установила администрация Владимирской области. Это право на внеочередное оказание медпомощи, внеочередной приём в организации соцобслуживания, внеочередное обслуживание при посещении организаций культуры и предоставление денежной выплаты ко Дню Победы в ВОВ.Глава региона предложил парламентариям совместно доработать этот законопроект, в частности в части определения источников его финансового обеспечения.