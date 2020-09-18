ООО «Система» заключило 94 договора участия в долевом строительство на общую сумму более 332 миллионов рублей.

По материалам прокурорской проверки, а также по результатам личного приема инициативной группы участников долевого строительства, по поручению руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области возбуждено уголовное дело по факту хищения руководством ООО «Система» денежных средств по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).По версии следствия, ООО «Система» получила разрешение на строительство многоквартирного жилого дома на ул. Центральная микрорайона Коммунар города Владимира. Проектная документация дома предусматривала максимум 8 этажей.С июня 2016 года по май 2019 года представителем ООО «Система» злоупотребляя доверием и, введя в заблуждение граждан, заключено 94 договора участия в долевом строительство на общую сумму более 332 миллионов рублей.Срок сдачи объекта недвижимости неоднократно продлевался, последний раз он был перенесен на 4 квартал 2019 года.Однако по окончанию указанного срока жилой дом в эксплуатацию не введен.