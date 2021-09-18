На утро субботы 155 заболевших. На 3 меньше, чем накануне. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания коронавирусом в нашем регионе 52 143. В лидерах по приросту по-прежнему

На утро субботы 155 заболевших. На 3 меньше, чем накануне. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания коронавирусом в нашем регионе 52 143. В лидерах по приросту по-прежнему Владимир (+ 49 заболевших за сутки). Вчера прибавка составляла + 47. Всего с начала пандемии в областном центре уже 12 072 заражённых. Общая статистика по области выглядит сейчас так: Владимир — 12 072