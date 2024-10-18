Владимирский школьник Семен Бородин одним из первых заметил возгорание сараев в Заклязьменском. Мальчик оперативно сообщил об этом родителям и вызвал пожарных. Также он показал спасателям
<a href="https://33live.ru/novosti/18-10-2024-dmitrij-naumov-nagradil-vladimirskogo-chetveroklassnika-za-soobshhenie-o-pozhare-v-zaklyazmenskom.html" target="_blank">Дмитрий Наумов наградил владимирского четвероклассника за сообщение о пожаре в Заклязьменском</a> - Владимирский школьник Семен Бородин одним из первых заметил возгорание сараев в Заклязьменском. Мальчик оперативно сообщил об этом родителям и вызвал пожарных. Также он показал спасателям
[url=https://33live.ru/novosti/18-10-2024-dmitrij-naumov-nagradil-vladimirskogo-chetveroklassnika-za-soobshhenie-o-pozhare-v-zaklyazmenskom.html]Дмитрий Наумов наградил владимирского четвероклассника за сообщение о пожаре в Заклязьменском[/url] - Владимирский школьник Семен Бородин одним из первых заметил возгорание сараев в Заклязьменском. Мальчик оперативно сообщил об этом родителям и вызвал пожарных. Также он показал спасателям