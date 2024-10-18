Владимирский школьник Семен Бородин одним из первых заметил возгорание сараев в Заклязьменском. Мальчик оперативно сообщил об этом родителям и вызвал пожарных. Также он показал спасателям

Владимирский школьник Семен Бородин одним из первых заметил возгорание сараев в Заклязьменском. Мальчик оперативно сообщил об этом родителям и вызвал пожарных. Также он показал спасателям место происшествия и помогал тушить огонь. Ученика 4-Б класса школы №46 Семена Бородина наградил Дмитрий Наумов. Он вручил ребенку Благодарственное письмо и сладкий подарок. Напомним, крупный пожар произошел в Заклязьменском