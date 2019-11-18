Сложно найти человека, который ни разу не смотрел американский фильм-катастрофу 1997 года Титаник. Трагическая концовка, в которой погибает главный герой, трогает сердца всех зрителей.

Сложно найти человека, который ни разу не смотрел американский фильм-катастрофу 1997 года "Титаник". Трагическая концовка, в которой погибает главный герой, трогает сердца всех зрителей.Певица Селин Дион во время визита в студию Джимми Фэллона высказала свое мнение относительно причин смерти Джека. К слову, его сыграл знаменитый голливудский актер Леонардо Ди Каприо.Исполнительница считает, что у парня не было ни малейшего шанса выжить в сложившихся обстоятельствах. Во-первых, он замерз и устал, не мог даже пошевелиться. Поэтому сил забраться на дверь, где находилась его возлюбленная Роуз, у него явно не было. Во-вторых, там просто не хваило бы место для двоих людей.Артистка также отметила, что авторы могли бы написать еще один сценарий и снять вторую часть фильма. Так скажем, показать зрителю, чем бы все обернулось, если бы девушка уступила парню место на двери.