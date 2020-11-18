Выбор редакции - компас в море новостей!
Выбор редакции - компас в море новостей!
ВЫЗДОРОВЕВШИЕ - ПРОТИВ КОВИДА Переболевшие коронавирусом владимирцы сдали 67 литров плазмы с антителами
ВОПРОС — РЕБРОМ Петушинский район требует от Сипягина избавить его от чужого мусора
ВКЛЮЧИЛИ УДАЛЕНКУ Во Владимирской области студентов колледжей перевели на дистанционное обучение https://vladtv.ru/society/117159
ПОПЕРЕК ПОТОКА Во Владимире на трассе М-7 ночью 22 ноября остановят движение
ПОГОДА НАХМУРИТСЯ Владимирская область окажется в эпицентре ненастья