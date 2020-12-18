Утверждено обвинительное заключение по факту смертельного дорожного транспортного происшествия на улице Большой Московской.

Утверждено обвинительное заключение по факту смертельного дорожного транспортного происшествия на улице Большой Московской.20-летний местный житель обвиняется в нарушении управляющим автомобилем правил дорожного движения, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Установлено, что ночью 27 сентября управляя принадлежащим ему автомобилем марки «Лада Ларгус», двигался по правой полосе проезжей части улицы Большой Московской со стороны улицы Гагарина.В процессе движения скорость его автомобиля превысила 60 км/ч. Перед пешеходным переходом он резко перестроился с правой полосы на левую, пересек при этом сплошную линию горизонтальной дорожной разметки и не уступил дорогу переходящей по пешеходному переходу девушке. Она погибла.Вину обвиняемый признал.Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.дело рассмотрит Ленинский районный суд города Владимира.