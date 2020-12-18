Утверждено обвинительное заключение по факту смертельного дорожного транспортного происшествия на улице Большой Московской.
Утверждено обвинительное заключение по факту смертельного дорожного транспортного происшествия на улице Большой Московской.
20-летний местный житель обвиняется в нарушении управляющим автомобилем правил дорожного движения, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.
Установлено, что ночью 27 сентября управляя принадлежащим ему автомобилем марки «Лада Ларгус», двигался по правой полосе проезжей части улицы Большой Московской со стороны улицы Гагарина.
В процессе движения скорость его автомобиля превысила 60 км/ч. Перед пешеходным переходом он резко перестроился с правой полосы на левую, пересек при этом сплошную линию горизонтальной дорожной разметки и не уступил дорогу переходящей по пешеходному переходу девушке. Она погибла.
Вину обвиняемый признал.
Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
дело рассмотрит Ленинский районный суд города Владимира.