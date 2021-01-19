Они избили жертву битой и сбросили в Оку.

В Муромском городском суде готовятся к рассмотрению уголовного дела о причинении смерти по неосторожности. Два товарища привезли из Москвы во Владимирскую область мужчину, которому хотели продать дома в Муромском или Селивановском районе.Представленные варианты потенциальному покупателю не понравились, и он собрался вернуться обратно в столицу. Однако «риэлторы», возмущённые отказом, избили его до полусмерти и сбросили, ещё живого, в Оку.При падении в реку жертва задохнулась в воде.