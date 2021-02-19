Позарился на добро пенсионерок. Во Владимире задержали 34-летнего мужчину, который вырывал сумки из рук старушек и убегал. Полиции стало известно о двух таких эпизодах. Ущерб, причинённый

Позарился на добро пенсионерок. Во Владимире задержали 34-летнего мужчину, который вырывал сумки из рук старушек и убегал. Полиции стало известно о двух таких эпизодах. Ущерб, причинённый двум пожилым женщинам, составил порядка 37 тысяч рублей. Ирина Гавриченко, начальник пресс-службы УМВД области: Сотрудники уголовного розыска УМВД по г. Владимиру при содействии коллег из ППС установили местонахождение фигуранта