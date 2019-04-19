Фигурант был задержан сотрудниками полиции «по горячим следам».

16 апреля в пункт полиции, расположенный в одном из поселков Вязниковского района, обратился 64-летний местный житель, сообщивший о хищении его мотоцикла. Пенсионер пояснил, что транспортное средство припарковал у одного из жилых домов, а спустя некоторое время не обнаружил его.Сотрудники полиции «по горячим следам» провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которого установили подозреваемого в хищении, 21-летнего местного жителя.Фигурант в содеянном сознался, пояснив, что распивал спиртное вместе с потерпевшим, с которым они ранее не были знакомы. Когда последний на время оставил без внимания нового приятеля и своё транспортное средство, злоумышленник откатил мотоцикл на другую улицу, завёл его и уехал домой в одну из соседних деревень. Похищенным подозреваемый планировал пользоваться самостоятельно.В отношении фигуранта следственным отделом ОМВД России по Вязниковскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).Похищенное имущество изъято сотрудниками полиции.