Фигурант был задержан сотрудниками полиции «по горячим следам».
16 апреля в пункт полиции, расположенный в одном из поселков Вязниковского района, обратился 64-летний местный житель, сообщивший о хищении его мотоцикла. Пенсионер пояснил, что транспортное средство припарковал у одного из жилых домов, а спустя некоторое время не обнаружил его.
Сотрудники полиции «по горячим следам» провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которого установили подозреваемого в хищении, 21-летнего местного жителя.
Фигурант в содеянном сознался, пояснив, что распивал спиртное вместе с потерпевшим, с которым они ранее не были знакомы. Когда последний на время оставил без внимания нового приятеля и своё транспортное средство, злоумышленник откатил мотоцикл на другую улицу, завёл его и уехал домой в одну из соседних деревень. Похищенным подозреваемый планировал пользоваться самостоятельно.
В отношении фигуранта следственным отделом ОМВД России по Вязниковскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).
Похищенное имущество изъято сотрудниками полиции.