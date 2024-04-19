Владимирские зрители уже оценили фильм Сто лет тому вперед
Космическая премьера в кинотеатрах....
Владимирские зрители уже оценили фильм "Сто лет тому вперед"
Космическая премьера в кинотеатрах. Сто лет тому вперед. Картину уже оценили владимирские зрители. Чем примечателен новый фильм? Расскажет Мария Артес.
"- В общем, это гостья из будущего!
-Мяу."
История о школьниках настоящего и будущего. 100 лет тому вперед. Картина по мотивам одноименной фантастической повести Кира Булычева вышла в широкий прокат. Приключенческое кино с захватывающим сюжетом.
Имена этих персонажей - у многих на слуху: Коля Герасимов и Алиса Селезнева. Полюбившиеся герои фильма "Гостья из будущего".
"- Это Алиса.
- Нам не до этого, Коль, пошли."
Однажды их сводит судьба, чтобы вершить справедливость - отвоевать у космических пиратов Вселенную.
Семейное кино про любовь и дружбу. В главных ролях - восходящие звезды: Даша Верещагина и Марк Эйдельштейн, а также уже знакомые зрителям Александр Петров, сыгравший злодея.
"- Скучала по мне , малышка?
- Каждую минуту.
- Ха-ха-ха.Я сейчас заплачу!"
В образе профессора Селезнева - Константин Хабенский,
"- Очень приятно, Коля.
- Учитесь вместе, да?"
Злодея - Глота исполнил Юрий Борисов. Робота Вертера озвучил Федор Бондарчук.
"- Николай, не то, чтобы я тороплю, это пираты?
- Да. Это пираты."
Привнести что-то новое в уже известную картину 85 года - непросто, - говорит Константин Хабенский. Но режиссеру Александру Андрющенко удалось, - уверен народный артист.
"Следующая станция - Чертановская. Держитесь за поручни."
Константин Хабенский, народный артист России:
- В первую очередь, это фильм, как мне кажется, про людей. Есть у тебя желание поностальгировать, или есть у тебя желание посмотреть фантастическую историю, если в этой истории нет рассказа о людях, - она просто не получится.
Картину уже оценили владимирцы. Говорят, впечатлены.
"Понравился.Фильм, очень интересный, понравилось, как рассказали про будущее. Очень интересно было."
"Сюжет кардинально отличается. И, в отличие от Других переделок, здесь интересно."
Поностальгировать или просто приятно провести время, совершив двухчасовое путешествие в новую Вселенную, - можно во всех кинотеатрах страны.
"- Как я вообще мог здесь оказаться?
- Это как раз то, о чем я хотела тебя подробно расспросить."
Мария Артес, Александр Чунаев "Вести-Владимир".