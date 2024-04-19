Владимирские зрители уже оценили фильм Сто лет тому вперед Космическая премьера в кинотеатрах....

Владимирские зрители уже оценили фильм "Сто лет тому вперед"Космическая премьера в кинотеатрах. Сто лет тому вперед. Картину уже оценили владимирские зрители. Чем примечателен новый фильм? Расскажет Мария Артес."- В общем, это гостья из будущего!-Мяу."История о школьниках настоящего и будущего. 100 лет тому вперед. Картина по мотивам одноименной фантастической повести Кира Булычева вышла в широкий прокат. Приключенческое кино с захватывающим сюжетом.Имена этих персонажей - у многих на слуху: Коля Герасимов и Алиса Селезнева. Полюбившиеся герои фильма "Гостья из будущего"."- Это Алиса.- Нам не до этого, Коль, пошли."Однажды их сводит судьба, чтобы вершить справедливость - отвоевать у космических пиратов Вселенную.Семейное кино про любовь и дружбу. В главных ролях - восходящие звезды: Даша Верещагина и Марк Эйдельштейн, а также уже знакомые зрителям Александр Петров, сыгравший злодея."- Скучала по мне , малышка?- Каждую минуту.- Ха-ха-ха.Я сейчас заплачу!"В образе профессора Селезнева - Константин Хабенский,"- Очень приятно, Коля.- Учитесь вместе, да?"Злодея - Глота исполнил Юрий Борисов. Робота Вертера озвучил Федор Бондарчук."- Николай, не то, чтобы я тороплю, это пираты?- Да. Это пираты."Привнести что-то новое в уже известную картину 85 года - непросто, - говорит Константин Хабенский. Но режиссеру Александру Андрющенко удалось, - уверен народный артист."Следующая станция - Чертановская. Держитесь за поручни."Константин Хабенский, народный артист России:- В первую очередь, это фильм, как мне кажется, про людей. Есть у тебя желание поностальгировать, или есть у тебя желание посмотреть фантастическую историю, если в этой истории нет рассказа о людях, - она просто не получится.Картину уже оценили владимирцы. Говорят, впечатлены."Понравился.Фильм, очень интересный, понравилось, как рассказали про будущее. Очень интересно было.""Сюжет кардинально отличается. И, в отличие от Других переделок, здесь интересно."Поностальгировать или просто приятно провести время, совершив двухчасовое путешествие в новую Вселенную, - можно во всех кинотеатрах страны."- Как я вообще мог здесь оказаться?- Это как раз то, о чем я хотела тебя подробно расспросить."Мария Артес, Александр Чунаев "Вести-Владимир".