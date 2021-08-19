Во Владимире 22 августа состоится акция «Венок славы Александра Невского», посвящённая 800-летию со дня рождения великого князя. Дневная программа запланирована на открытом воздухе. Во ..

Во Владимире 22 августа состоится акция «Венок славы Александра Невского», посвящённая 800-летию со дня рождения великого князя.Дневная программа запланирована на открытом воздухе. Во парке имени Пушкина будут развёрнуты интерактивные площадки, ремесленная слобода, пройдут концерты и кинопоказы.«Зрители смогут посмотреть знаменитый фильм Сергея Эйзенштейна «Александр Невский» с музыкой Сергея Прокофьева. Одним из основных событий акции станет фестиваль исторических реконструкций. Для зрителей воссоздадут события эпохи правления полководца», - рассказали в пресс-службе администрации Владимирской области.Для посещения мероприятий в парке необходимо иметь справку об отсутствии коронавируса, а также защитную маску и перчатки.В 19:00 на сцене областного Дворца культуры и искусства начнётся опера композитора Александра Чайковского «Хроники. Александр Невский», написанная к юбилею. Её исполнят Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» под управлением Юрия Башмета, сводный хор с участием певцов Камерного хора Московской консерватории, Камерного хора Академии хорового искусства имени В.С.Попова, хора Центрального пограничного ансамбля ФСБ, Тульского хора. К ним присоединится Владимирский камерный хор Центра классической музыки.Пригласительные билеты можно получить бесплатно в кассе ОДКиИ. Телефон кассы: 8-(4922) 54-38-88.