Павильоны Здоровая Москва продолжают работать в городских парках и скверах в ежедневном режиме.
Павильоны "Здоровая Москва" продолжают работать в городских парках и скверах в ежедневном режиме.
Павильоны "Здоровая Москва" открылись вновь чуть больше трех месяцев. За это время там обследовались 300 тысяч человек, из которых 230 тысяч получили направление на дополнительные исследования, поскольку врачи обнаружили у них определенные факторы риска или признаки заболеваний. Такую статистику привел мэр Москвы Сергей Собянин в своем .
Градоначальник пригласил москвичей пройти обследование в павильонах "Здоровая Москва". Они работают в городских парках и скверах каждый день с 8:00 до 20:00. Где находится ближайший павильон, можно узнать, открыв . "
В расширенной программе —
больше 11 исследований, которые помогают вовремя поддержать здоровье", – отметил Собянин.
Жителям столицы, которые переболели ковидом, следует пройти углубленное обследование в павильонах "Здоровая Москва", чтобы оценить риски развития заболеваний. Среди исследований – спирометрия, биохимический анализ крови по семи показателям, определение уровня креатинина и концентрации D-димера в крови.
Даже если нет никаких жалоб, посещение врача рекомендуется. В этом сезоне дополнительное обследование прошли 110 тысяч москвичей, перенесших коронавирус.
Пройти обследование в павильонах "Здоровая Москва" разрешается совершеннолетним гражданам, имеющим прикрепление к городской поликлинике. Для посещения необходимо взять с собой московский полис обязательного медицинского страхования (ОМС) и документ, удостоверяющий личность.
Чтобы пройти диспансеризацию, нужно заполнить специальную анкету. Это можно сделать и онлайн, воспользовавшись . Анкета находится в разделе "Моя диспансеризация". Также ее можно найти в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО". Анкету также можно заполнить в самом павильоне.
В 2022 году на площадках "Здоровой Москвы" проходят открытые встречи-дискуссии. В них принимают участие врачи, диетологи, ученые, психологи, а также известные телеведущие и актеры. Эти встречи посетили уже три тысячи человек, а трансляции в социальных сетях набрали порядка двух миллионов просмотров.