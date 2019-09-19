Известная российской публике 33-летня Кети Топурия поделилась откровенным снимком в своем микроблоге. Девушка уже в который раз порадовала поклонников шикарными формами.

Известная российской публике 33-летня Кети Топурия поделилась откровенным снимком в своем микроблоге. Девушка уже в который раз порадовала поклонников шикарными формами.Ранее о девушке ходили самые разнообразные слухи. Напомним, что это было вызвано расставанием солистки "А-студио" со знаменитым рэпером Гуфом. Многие то предрекали паре воссоединение, то наоборот придумывали самые разнообразные причины разрыва. Тогда Кети рассказала прессе, что они расстались из-за различий в образе жизни.Впрочем, похоже, исполнительница совершенно не печалится по этому поводу. Вместо того, чтобы горевать об утраченном, артистка предпочитает наряжаться в откровенные наряды, снимками в которых с удовольствием делится с подписчиками. Так Кети показала поклонникам фото в откровенном лазурном бра, оформленным в светло-золотистую ткань.Придумывать сложную подпись к своей публикации в социальной сети Инстаграм Топурия не стала. Вместо этого она оставила лишь забавный смайлик. Тем не менее, поклонникам этого оказалось более, чем достаточно. Пикантный снимок оценили более чем в 70 тысяч лайков, а уж восторженных комментариев не счесть и вовсе.Пользователи социальной сети отметили, что сочетание лазурного бра и загорелой кожи выглядит совершенно прекрасно. Кроме того, многие подчеркнули вокальный талант певицы и в целом ее красоту."Голос – талант! 👍 👏 Шикарный комплект! (Здесь и далее пунктуация и орфография автора сохранены – Прим.ред.)", "Бра под цвет глаз!", "Какая же красивая! Просто восхищаюсь!", – эти и другие благожелательные отзывы оставили фолловеры под фотографией.