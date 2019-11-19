Владимир Зеленский возглавил Украину в мае 2019 года. Как проходят будни самого молодого президента в истории страны?

Владимир Зеленский возглавил Украину в мае 2019 года. Как проходят будни самого молодого президента в истории страны?Зеленский оставил все дела в студии"Квартал 95" и полностью сосредоточился на президентстве. Но после завершения срока он планирует вернуться насцену.Зарубежные поездки, участие в пресс-конференциях и встречи с иностранными лидерами стали для Владимира Зеленского неотъемлемой частью жизни. 19 ноября он провел переговоры с премьером Чехии Андреем Бабишем.Донбасс – незаживающая рана на теле Украины. Президент несколько раз посещал передовую, общался с военнослужащими и местными жителями.От журналистов Зеленский ничего не скрывает. На октябрьском пресс-марафоне он установил рекорд: с представителями прессы глава государства говорил 14 часов.Зеленский мечтает превратить Украину в один из центров мирового кинематографа. Помочь в этом может именитый голливудский актер Том Круз. Миссия выполнима?Работа работой, но нужно и расслабляться. Ласковое Солнце, теплый песок, нежные волны Черного моря и компания единомышленников – что еще нужно для полноценного отдыха?Хорошую физическую форму и бодрость духа помогает поддерживать спорт. Занятия в зале президент старается не пропускать. А еще Зеленский любит тяжелую атлетику, бег, волейбол и теннис.Семья – главная ценность для президента. Несмотря на занятость, Зеленский старается уделять родным как можно больше времени.