Ксения Собчак стала связана с уголовного делом. Пережившая стресс женщина приняла решение, разделившее ее жизнь на до и после.

Ксения Собчак стала связана с уголовного делом. Пережившая стресс женщина приняла решение, разделившее ее жизнь на "до" и "после".Последние несколько месяцев вокруг телеведущей не утихали слухи о ее второй беременности. Очевидцы, видевшие обрюхаченную Ксению Собчак с округлившимся животом, делились своими впечатлениями то тут, то там. Даже экс-участник "Дома-2" Рустам Солнцев, который любит комментировать жизнь светской тусовки, поделился, что слухи правдивы."Друзья видели Ксюшу в Юрмале, говорят, что беременность уже хорошо видно", – по секрету поделился экс-житель телестройки.Однако в новом выпуске "Осторожно: Собчак", Ксения лишилась живота, который приписывали ей многие. Появившаяся перед камерами женщина показала плоский живот и талию, подчеркнутую жакетом, тем самым положив конец всем слухам о втором ребенке.Но было и кое что, что заставило всех зрителей ахнуть: новая стрижка Ксении Собчак. У парикмахера телеведущая отрезала знатную часть себя: вместо привычной длины продемонстрировала каре.Новый имидж многим пришелся не по вкусу: большинство комментаторов сошлись во мнении, что образ старит Ксению Собчак. Мы же уверены, что главное – нравится ли стрижка самой Ксении Собчак, но, даже если нет, то, как известно, волосы – не зубы...