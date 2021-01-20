Черемушкинский суд Москвы рассмотрит иск бизнесмена Евгения Пригожина к Алексею Навальному и Владимиру Милову в конце февраля. Иск предполагает взыскание с ответчиков 10 миллионов рублей за распространение о предпринимателе недостоверной информации. По заявлению Пригожина, оскорбительные фразы, использованные в видеоролике Навального и Милова, порочат деловую репутацию предпринимателя. Суд должен был состояться 19 января. Однако, согласно информации от юридической службы компании Конкорд, заседание было перенесено по просьбе представителя Милова на конец февраля, сообщает Регнум.

Черемушкинский суд Москвы рассмотрит иск бизнесмена Евгения Пригожина к Алексею Навальному и Владимиру Милову в конце февраля. Иск предполагает взыскание с ответчиков 10 миллионов рублей за распространение о предпринимателе недостоверной информации. По заявлению Пригожина, оскорбительные фразы, использованные в видеоролике Навального и Милова, порочат деловую репутацию предпринимателя. Суд должен был состояться 19 января. Однако, согласно информации от юридической службы компании "Конкорд", заседание было перенесено по просьбе представителя Милова на конец февраля, сообщает .Во вторник, 19 января, Евгений Пригожин задержание и арест Алексея Навального, который недавно вернулся из Германии в Россию. Развернутый комментарий был опубликован в официальной группе пресс-службы компании "Конкорд".По словам бизнесмена, Навальный пытался стать политиком из желания заработать "легкие" деньги. "Навальный изначально пытался стать политиком, чтобы срубить бабла по-легкому. И для этого надо вспомнить его первые дела с расхищением государственного и частного имущества, а затем с банальным мошенничеством", – напомнил Пригожин.Также бизнесмен уточнил, что, по его мнению, глава ФБК получает финансирование от западных спецслужб. Они же взамен контролируют деятельность Навального. "Так вот, такого обычного мошенника-негодяя враги нашей страны, западные спецслужбы "прокачали", ввалили в него кучу денег и попытались сделать из него политическую фигуру", – отметил Пригожин.Евгений Пригожин подчеркнул, что расследования Алексея Навального строятся по определённой схеме и нацелены на дискредитацию российской власти, где "факты" откровенно "притянуты за уши". "Посмотрите на его псевдорасследования, большая часть из них об обычных коммерсантах, которые заработали свои деньги, как я, например, а заодно в ходе развития бизнеса давали работу десяткам тысяч человек. Затем подмешайте туда малую толику чиновников. И всё это за уши притянуто к руководству страны", – обратил внимание бизнесмен.Пригожин также отметил, что Навальный вернулся в Россию, потому что западные страны не слишком в нём заинтересованы: "В Америке на содержании Леша не нужен, да и денег он хочет много, а из-за всяких Ющенко и Саакашвили и так уже 51 штат переполнен".Кроме того, предприниматель напомнил о своих судебных разбирательствах с блогером: "Я подал на Навального в суд. И выигрываю все процессы, заставляя этого негодяя отвечать за свои слова. Их я бы выиграл и в Америке, и в Европе, и в любом другом суде, потому что я прав".Что касается ареста Навального, Евгений Пригожин пришел к выводу, что глава ФБК должен ответить за свои преступления согласно Уголовному кодексу. По мнению бизнесмена, главной ошибкой Навального стало его обращение к Евросоюзу с просьбой ввести санкции против экономики РФ.