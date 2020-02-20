Американский актер Элайджа Вуд впервые стал отцом. Возлюбленная Метте-Мари Конгсвед подарила звезде ребенка. Пол и имя наследника пока не раскрываются. О предстоящем пополнении в семье ..

Американский актер Элайджа Вуд впервые стал отцом. Возлюбленная Метте-Мари Конгсвед подарила звезде ребенка. Пол и имя наследника пока не раскрываются.О предстоящем пополнении в семье стало известно летом прошлого года. В июле папарацци засняли супругов во время прогулки по улицам Лос-Анджелеса. На опубликованных снимках можно разглядеть у Конгсвед округлившийся живот.Напомним, Элайджа Вуд прославился благодаря роли хоббита Фродо Бэггинса в серии фильмов "Властелин колец". Кроме того, он сыграл в таких проектах, как "Факультет", "Город грехов" и "Добрый сынок", сообщает сайт .