Общественные организации автомобилистов обращаются в Единую Россию с просьбой не допустить возвращения административного штрафа за превышение скорости на 10 километров в час. С соответствующей инициативой ранее выступили Минтранс и МВД. По этому вопросу в партию поступило множество обращений на имя депутата Госдумы, координатора партпроекта ЕР Безопасные дороги Владимира Афонского.

Общественные организации автомобилистов обращаются в "Единую Россию" с просьбой не допустить возвращения административного штрафа за превышение скорости на 10 километров в час. С соответствующей инициативой ранее выступили Минтранс и МВД. По этому вопросу в партию поступило множество обращений на имя депутата Госдумы, координатора партпроекта "ЕР" "Безопасные дороги" Владимира Афонского.По словам парламентария, возвращать такой штраф сейчаснельзя. Он подчеркнул, что в этом вопросе единороссы опираются на мненияэкспертов, общественников и миллионов автомобилистов. "Сейчас нет данных отом, что снижение нештрафуемого порога приведет к улучшению ситуации надорогах. Такая статистика не приведена ни Минтрансом, ни ГИБДД", – пояснилАфонский.Глава Всероссийского общества автомобилистов ВалерийСолдунов отметил несовершенство системы фиксации нарушений скоростного режима.Перед тем, как усиливать ответственность, нужно разработать предложения,которые позволят упорядочить систему расстановки передвижных и стационарныхсредств фиксации нарушений правил дорожного движения, уверен он.Кроме того, заявил общественник, нужны меры по госконтролюза их установкой и обслуживанием. Против инициативы Минтранса выступают 90%автомобилистов, подчеркнул Солдунов.Вместе с тем необходимо повышать культуру вождения, вводитьпрактику обжалования штрафов, уверены общественники. По словам президентаОбщенациональной ассоциации автомототуризма Сергея Лобарева и вице-президентаОбщенационального союза автопрофессионалов "Гильдия автошкол" Сергея Блинова,новые штрафы негативно скажутся на социальном самочувствии россиян.Напомним, единороссы ранее приостановили рассмотрениеинициативы Минтранса о штрафах за превышение скорости на 10 км/ч. При этомпартийцы не снимают вопрос с контроля и намерены и дальше отстаивать интересыавтомобилистов.Партийный проект "ЕР" "Безопасныедороги" направлен на сокращение количества ДТП, содействие в улучшениисоответствующей законодательной базы. Активисты партпроекта проверяют состояниедорог и пешеходных переходов в регионах, проводят уроки безопасности движения.