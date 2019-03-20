Общественные организации автомобилистов обращаются в Единую Россию с просьбой не допустить возвращения административного штрафа за превышение скорости на 10 километров в час. С соответствующей инициативой ранее выступили Минтранс и МВД. По этому вопросу в партию поступило множество обращений на имя депутата Госдумы, координатора партпроекта ЕР Безопасные дороги Владимира Афонского.
Общественные организации автомобилистов обращаются в "Единую Россию" с просьбой не допустить возвращения административного штрафа за превышение скорости на 10 километров в час. С соответствующей инициативой ранее выступили Минтранс и МВД. По этому вопросу в партию поступило множество обращений на имя депутата Госдумы, координатора партпроекта "ЕР" "Безопасные дороги" Владимира Афонского.
По словам парламентария, возвращать такой штраф сейчас
нельзя. Он подчеркнул, что в этом вопросе единороссы опираются на мнения
экспертов, общественников и миллионов автомобилистов. "Сейчас нет данных о
том, что снижение нештрафуемого порога приведет к улучшению ситуации на
дорогах. Такая статистика не приведена ни Минтрансом, ни ГИБДД", – пояснил
Афонский.
Глава Всероссийского общества автомобилистов Валерий
Солдунов отметил несовершенство системы фиксации нарушений скоростного режима.
Перед тем, как усиливать ответственность, нужно разработать предложения,
которые позволят упорядочить систему расстановки передвижных и стационарных
средств фиксации нарушений правил дорожного движения, уверен он.
Кроме того, заявил общественник, нужны меры по госконтролю
за их установкой и обслуживанием. Против инициативы Минтранса выступают 90%
автомобилистов, подчеркнул Солдунов.
Вместе с тем необходимо повышать культуру вождения, вводить
практику обжалования штрафов, уверены общественники. По словам президента
Общенациональной ассоциации автомототуризма Сергея Лобарева и вице-президента
Общенационального союза автопрофессионалов "Гильдия автошкол" Сергея Блинова,
новые штрафы негативно скажутся на социальном самочувствии россиян.
Напомним, единороссы ранее приостановили рассмотрение
инициативы Минтранса о штрафах за превышение скорости на 10 км/ч. При этом
партийцы не снимают вопрос с контроля и намерены и дальше отстаивать интересы
автомобилистов.
Партийный проект "ЕР" "Безопасные
дороги" направлен на сокращение количества ДТП, содействие в улучшении
соответствующей законодательной базы. Активисты партпроекта проверяют состояние
дорог и пешеходных переходов в регионах, проводят уроки безопасности движения.