Проблемы организации действительно связаны с блокировкой счетов, а также с пандемией коронавируса.

Компания «АДМ» попыталась объяснить на рынке пассажирских перевозок, который произошёл в конце прошлой недели.Проблемы организации действительно связаны с счетов, а также с пандемией коронавируса.С их слов, в 2020 году потеря выручки из-за снижения пассажиропотока составила более 183 млн рублей. При этом обслуживание городских маршрутов продолжалось согласно условиям договора – содержался штат из 600 человек, на линиях курсировали полупустые автобусы, которые надо обслуживать и заправлять.Интересно, что перевозки попали в число отраслей, пострадавших от Covid-19. «АДМ» обращалась за поддержкой, но пишет, что ничего не получила. Не удалось получить отсрочку и в налоговых органах.По подсчётам предприятия, потери составили 20-30% от доходов, а расходы неуклонно росли.Перевозчик своими силами борется с возникшими , не отказывается от взятых на себя обязательств и обещает полностью отработать контракт.