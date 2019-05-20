Актер Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины. Инаугурация прошла со скандалом. Шоумен позволил себе высказывания, которые поставили под сомнение его адекватность как политика.

Актер Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины. Инаугурация прошла со скандалом. Шоумен позволил себе высказывания, которые поставили под сомнение его адекватность как политика.Официальная церемония состоялась в Верховной раде. Допарламента новый глава государства решил пройтись пешком. Там его уже ожидалатолпа сторонников. Появление Зеленского вызвало у людей ажиотаж: людискандировали фамилию актера и пытались пожать ему руку.В один момент из толпы послышалось "Вова, не подвединас". Люди многого ждут Зеленского: повышения уровня жизни, прекращениявойны в Донбассе. Но новый президент, по всей видимости, будет ничуть не лучшестарого.Журналисты отмечают, что по пути в Верховную раду Зеленскийпринялся выкрикивать националистические лозунги – "Слава Украине" и"Героям слава". Вероятно, таким образом он пытаетсяпонравиться радикалам, которые по-прежнему играют важную роль во внутриполитической жизни страны.Националистические лозунги из уст оценили далеко не все."При таком президенте Украина и дальше будет превращаться в нацистскоерусофобское государство. Очень скоро все адекватные люди в немразочаруются", – полагает пользователь Twitter Константин Симонов.Казус с Зеленским произошел и в стенах парламента. В одинмомент новый президент перешел на русский. Лидер Радикальной партии Олег Ляшкоодернул свежеиспеченного главу государства и попросил его вернуться к мове.Первым решением нового президента стал роспуск Верховнойрады, где сильны позиции сторонников теперь уже бывшего лидера Незалежной ПетраПорошенко. Внеочередные выборы в парламент пройдут в июле.По мнению экспертов, его партия "Слуга народа"имеет неплохие шансы. Кроме того, о поддержке уже объявили в партииЮлии Тимошенко "Батькивщина".