Актер Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины. Инаугурация прошла со скандалом. Шоумен позволил себе высказывания, которые поставили под сомнение его адекватность как политика.
Актер Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины. Инаугурация прошла со скандалом. Шоумен позволил себе высказывания, которые поставили под сомнение его адекватность как политика.
Официальная церемония состоялась в Верховной раде. До
парламента новый глава государства решил пройтись пешком. Там его уже ожидала
толпа сторонников. Появление Зеленского вызвало у людей ажиотаж: люди
скандировали фамилию актера и пытались пожать ему руку.
В один момент из толпы послышалось "Вова, не подведи
нас". Люди многого ждут Зеленского: повышения уровня жизни, прекращения
войны в Донбассе. Но новый президент, по всей видимости, будет ничуть не лучше
старого.
Журналисты отмечают, что по пути в Верховную раду Зеленский
принялся выкрикивать националистические лозунги – "Слава Украине" и
"Героям слава". Вероятно, таким образом он пытается
понравиться радикалам, которые по-прежнему играют важную роль во внутриполитической жизни страны.
Националистические лозунги из уст оценили далеко не все.
"При таком президенте Украина и дальше будет превращаться в нацистское
русофобское государство. Очень скоро все адекватные люди в нем
разочаруются", – полагает пользователь Twitter Константин Симонов.
Казус с Зеленским произошел и в стенах парламента. В один
момент новый президент перешел на русский. Лидер Радикальной партии Олег Ляшко
одернул свежеиспеченного главу государства и попросил его вернуться к мове.
Первым решением нового президента стал роспуск Верховной
рады, где сильны позиции сторонников теперь уже бывшего лидера Незалежной Петра
Порошенко. Внеочередные выборы в парламент пройдут в июле.
По мнению экспертов, его партия "Слуга народа"
имеет неплохие шансы. Кроме того, о поддержке уже объявили в партии
Юлии Тимошенко "Батькивщина".