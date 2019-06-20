Там его и обнаружили полицейские

Там его и обнаружили полицейскиеВ начале июня этого года в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что из неэксплуатируемого здания неизвестные украли имущество.Правоохранители, прибывшие по указанному адресу обнаружили, что в одной из комнат спит какой-то мужчина. Для установления всех обстоятельств его доставили в отдел полиции. Выяснилось, что из здания похитили 6 радиаторных батарей. Пока один из подозреваемых пошёл сдавать украденное в скупку, второй, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, уснул на месте преступления.В отношении местных жителей, 37 и 43 лет, возбуждено уголовное дело. Как сообщают в пресс-службе УМВД по Владимирской области, полицейские проводят проверку на причастность мужчин к совершению иных имущественных преступлений.