«Волга»-Давыдово» – востребованная трасса. Среднегодовая суточная интенсивность движения составляет более 1200 автомобилей. В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в нормативное

«Волга»-Давыдово» – востребованная трасса. Среднегодовая суточная интенсивность движения составляет более 1200 автомобилей. В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в нормативное состояние приведут участок протяжённостью 3,9 километров. Он пролегает от федеральной дороги М-7 через деревню Аксенцево к селу Давыдово. Также обновят 800 метров в границах населённых пунктов. В перечне работ – устройство выравнивающего и верхнего слоёв