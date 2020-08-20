Губернатор предлагает действовать через механизмы Фонда защиты прав дольщиков и через внесение изменений в проект охранной зоны в части земельного участка.

19 августа Владимир Сипягин провёл совещание и предложил свое решение по вопросу завершения строительства и ввода в эксплуатацию многоквартирного дома №19 по улице Центральной в Коммунаре.В микрорайоне установлено ограничение высотности при осуществлении строительства до 24 метров. В нарушение многоквартирный дом № 19 построен с превышением этажности на два этажа. В результате дольщики, многие из которых покупали квартиру с использованием ипотечных средств, не могут получить ключи от жилья с 2018 года.Покупая квартиру в строящемся доме, мы наводили справки, спрашивали знакомых о застройщике, смотрели, что им уже построено. Он казался вполне надёжным. А потом оказалось, что квартиры рекламируются и продаются на «законсервированном» объекте, что строительство ведётся с огромными нарушениями рассказал Василий Анисимов, представитель инициативной группы участников долевого строительства.Застройщик возвёл дом с превышением запроектированной этажности ещё в 2016 году, и только когда объект был выполнен под крышу, уведомил инспекцию госстройнадзора о стройке. Кто бы ни был виноват в бедах около сотни наших земляков, купивших квартиры на Центральной, 19, решать эту проблему нам. И делать это нужно так, чтобы не создать предпосылки для аналогичных нарушений, ведь в конечном счёте всегда страдают люди», – заявил Губернатор.Встреча была организована после общения главы региона с инициативной группой дольщиков проблемной многоэтажки. В ней приняли участие представители профильных региональных органов исполнительной власти, Законодательного Собрания и администрации г.Владимира, эксперты, в том числе из федеральных структур. Представитель застройщика не явился.Заместитель председателя комитета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта, связи и дорожного хозяйства Законодательного Собрания Шамиль Хабибуллин поддержал точку зрения о недопустимости узаконивания лишних этажей, но также подчеркнул, что практика показывает: судебные решения о сносе проблемных объектов в нашем регионе не исполняются годами.Директор Департамента архитектуры и строительства области Михаил Романычев предложил один из вариантов решения проблемы дольщиков в Коммунаре – обратиться в Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства. В этом случае застройщик будет признан банкротом. После проведения строительно-технической экспертизы, инструментального обследования и независимой оценки стоимости квадратного метра жилья, Фонд примет решение. Либо участники долевого строительства смогут получить денежное возмещение, либо строительство будет завершено. В данном случае – путём демонтажа лишних этажей. Займет вся процедура, по предварительным оценкам, около года.Представитель проектировщика, также участвовавший в совещании, признал – его проектные решения по объединённой зоне охраны «яркие, смелые, дерзкие», некоторые из них вызывают ряд вопросов как у местных экспертов, так и на уровне Минкульта. Центр Владимира – особая историческая зона, в которой находятся памятники ЮНЕСКО, а значит здесь следует проявлять особую осторожность.Тем не менее, проектировщик предложил повысить этажность в целом зоны, и тогда могут быть узаконены два лишних этажа дома № 19 на Центральной. Однако, эта позиция у присутствующих экспертов, архитекторов и историков поддержки не нашла.Представитель федерального Центра культурных исследований и экспертиз сообщил, что ситуация с домом в Коммунаре была проанализирована экспертами. Они уверены, что к проблеме нужно подходить комплексно, точечный подход недопустим. Речь идёт о сохранении исторической аутентичности территории.«Вижу два наиболее приемлемых пути решения проблемы дома №19 в Коммунаре: через механизмы Фонда защиты прав дольщиков и через внесение изменений в проект охранной зоны в части земельного участка, на котором расположен проблемный дом», – подытожил Владимир Сипягин.Губернатор поручил в кратчайшие сроки разработать «дорожные карты» по обоим предложенным вариантам, чтобы найти оптимальное решение, наиболее приемлемое и оперативно воплощаемое, и идти к нему. Владимир Сипягин заявил также, что на всех стадиях работа будет вестись в тесном взаимодействии с инициативной группой дольщиков.