Белорусский лидер отчаянно пытается отвлечь граждан от протестов. Недавно он применил излюбленную уловку авторитарных властей и попытался создать для народа новый образ внешнего врага.

Белорусский лидер отчаянно пытается отвлечь граждан от протестов. Недавно он применил излюбленную уловку авторитарных властей и попытался создать для народа новый образ внешнего врага.В четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о закрытии границ с соседними западными странами – Польшей и Литвой. Об этом он сообщил в максимально странном месте – на женском форуме "За Беларусь" в Минске. Кроме того, глава государства распорядился усилить контроль на границе с Украиной.Похоже, Лукашенко всерьез считает, что Польша и Литва могут развязать войну против Белоруссии. По словам Батьки, эти государства стали вести себя слишком непредсказуемо. Он даже обратился к гражданам соседних государств с призывом остановить своих политиков, чтобы не превратить регион в горячую точку.Наблюдающие за происходящим в Белоруссии в ответ на это ожидаемо покрутили пальцем у виска. Так, бывший глава Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич считает, что речь, которую произнес Александр Лукашенко на женском форуме, является "идиотизмом" и "бредом сивой кобылы. Политик убежден, что Варшава и Вильнюс не несут никакой военной угрозы для Минска.Шушкевич предположил, что Лукашенко "по-старинке" пытается спихнуть вину за внутриполитические проблемы страны на Запад.Тем временем в Евросоюзе отказались признавать итоги белорусских президентских выборов. Представители Европарламента сообщили, что перестанут признавать Александра Лукашенко президентом с 5 ноября – этой датой завершается его прежний срок правления. Таким образом, Батька больше не сможет представлять свою страну в ЕС.