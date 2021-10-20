20 октября 2021 года православные верующие отмечают День Сергия Зимнего и чтят память сразу нескольких святых.

20 октября 2021 года православные верующие отмечают День Сергия Зимнего и чтят память сразу нескольких святых.ИсторияВ такой церковный праздник, как сегодня, верующие вспоминают двух преподобных Сергиев – Печерского и Нуромского, а также двух мучеников – Сергия и Вакха. Сергий Печерский жил еще в XIII веке и был известен тем, что полностью отрекся от собственных желаний, во всем исполняя волю мудрого духовного наставника. Его тезка – Сергий Нуромский жил двумя веками позже и был учеником самого Сергия Радонежского. Преподобный основал Нуромскую обитель, и даже после его кончины в этом святом месте происходили многочисленные исцеления больных.Мученики Сергий и Вакх, которых прославляет церковный праздник 20 октября, были военачальниками при императоре Максимиане и приняли мученическую смерть за веру.Сергий ЗимнийВ народе, вспоминая о том, какой сегодня православный праздник, говорили: "Сергий Зимний". В этом названии обобщается память всех вышеупомянутых выдающихся личностей. Несмотря на то, что все они жили в разные века, именно по дню их общей памяти определялась погода на будущую зиму.Что нельзя делать 20 октябряИздавна люди верили, что на Сергия Зимнего нельзя надевать чужие вещи, дабы не навлечь на себя бедность и несчастье. В этот церковный праздник, как и во все остальные, нельзя затевать конфликты, участвовать в ссорах с близкими и использовать в речи нецензурную брать. Также в этот день определенно надо избегать больших трат и не стоит давать крупные суммы в долг.Приметы и традицииВ День Сергия Зимнего наши предки усердно молились, тщательно соблюдали запреты и внимательно следили за природой. Согласно приметам, если 20 октября на землю впервые ляжет снег, то уже к Матрениному дню, который отмечается 22 ноября, зима окончательно вступит в свои права. Если же в такой православный праздник, как сегодня, выпадет снег, а на деревьях еще останутся листья, но снег скоро растает без следа и снежная зима задержится. Теплый и ясный день 20 октября обещает еще две недели хорошей погоды. А густой туман в этот день является свидетельством приближающегося ненастья.