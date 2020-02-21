21.02.2020

2020-02-21 15:10:03

Администрация Владимирской области отстранилась о проблемы «Зеленого щита»

Об этом заявила пресс-служба Законодательного собрания региона, в распространенном сегодня пресс-релизе.

19 февраля состоялся общественный «круглый стол», посвященный проблемам «Зеленого щита» (массивов зеленых насаждений), который должен окружать Владимир. Общественники сошлись на том, что в нынешний момент конкретно говорить об этом попросту невозможно, поскольку нет даже внятной информации о границах зеленых участков. (Смотрите отчет об этом на нашем сайте.)

В своем релизе ЗС отмечает, что справедливость нареканий на то, что Общественной палате были предложены лишь кадастровые номера земельных участков без характеристик и информации.

И подчеркивает, что предоставлять ее обязаны должностные лица органов исполнительной власти.

Также в релизе сказано, что «на имя губернатора дважды – в октябре 2018 года и феврале 2019 года – были направлены запросы. Но поправки по зеленому поясу в ЗС так и не поступили».

Таким образом, резюмируется в тексте: «Администрация области фактически устранилась от исполнения своих полномочий».

Кроме того, законодатели отметили, что они «утвердили только общую площадь зеленого щита. В основу документа легли материалы и обращение Общественной палаты Владимирской области» А 12 февраля заочным голосованием эту площадь увеличили – включили в нее дополнительные участки по просьбам горожан. Таким образом, зеленый пояс Владимира составил 10,93 тыс. га».

ЗС настаивает, что утверждения, будто депутаты исключили из зеленого пояса все парки, не имеют под собой основания. «Загородный» и «Дружба» входят в состав зеленого пояса Владимира.

Вместе с этим, ЗС разъяснило, что зеленый пояс – не является зоной, в которой зона запрещена любая хозяйственная деятельность. В ней могут быть социальные объекты. А вот для парков установлены более жесткие требования. Под которые не подходят озелененные улицы или кварталы Владимира. Такие как садовая зона вдоль ул. Мира до пересечения с Октябрьским проспектом.

А еще федеральный закон также запрещает включать участки, которые были предоставлены для размещения объектов капитального строительства. «Это указывает на то, что некоторые участки, которые предлагалось включить в зеленый пояс Владимира изначально не подходили по требованиям закона», - говорится в пресс-релизе.

На фото пресс-службы ЗС – план «зеленого щита» Владимира