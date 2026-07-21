23 июля специалисты проведут дератизацию в районе дома №4 по улице Фатьянова. Жителей просят быть осторожными и не подходить к месту обработки с детьми и животными. Работы по борьбе с

23 июля специалисты проведут дератизацию в районе дома №4 по улице Фатьянова. Жителей просят быть осторожными и не подходить к месту обработки с детьми и животными. Работы по борьбе с грызунами включают профилактические и истребительные мероприятия. Проводить их имеют право только обученные специалисты. Жителей города просят избегать место обработки во время её проведения и не