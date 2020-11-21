Это поможет воссоздать исторический облик центральной площади города.

В Костроме эксперты и общественность решают вопрос о восстановлении на центральной площади города исторического памятника Михаилу Романову и Ивану Сусанину.В городской Думе Костромы прошло заседание общественного совета по вопросам историко-культурного облика города. Центральным вопросом заседания стало восстановление в областной столице исторического памятника Михаилу Романову и Ивану Сусанину по проекту скульптора Демут -Малиновского. Многие историки, культурологи и архитекторы региона поддерживает идею восстановить монумент, являющийся символом патриотизма и служения народу.С этой идеей обратился к городским властям заведующий кафедрой философии, культурологии и социальных коммуникаций Костромского государственного университета Алексей Зябликов.Члены городского общественного совета поддержиали инициативу в целом. Принято решение, что тему обсудят общественные палаты города и области, чтобы более внимательно и скрупулезно изучить мнение костромичей. Предстоит решить также, что делать с существующим памятником Ивану Сусанину после восстановления монумента по проекту Демут-Малиновского.«Сегодня мы очень долго и внимательно обсуждали вопросы, связанные с восстановлением памятника. Но ни в коем случае не будет приниматься никаких конкретных действий без учета мнения костромичей. Все наши предложения и задумки надо пропускать через общественные обсуждения, подойти к этой теме с самой ответственной осторожностью. Думаю что мы, в том числе, поднимем этот вопрос на заседании общественного совета при областной инспекции по охране объектов культурного наследия, в котором я являюсь председателем», - говорит искусствовед и историк Ольга Куколевская.Ольга Куколевская выступает за восстановление исторического облика города Костромы и, в первую очередь, его исторической части, а восстановление памятника Михаилу Романову и Ивану Сусанина, как символа патриотизма и народности, - важный шаг.«Ещё при матушке Екатерине II, Екатерине Великой была сформирована и заложена государственная программа Российской Импер, - рассказывает историк. - Она очень просто звучит. Это православие, самодержавие и народность. И вот в соответствии с этой программой был выполнен первый генеральный план развития Костромы. В XIX веке, когда идея самодержавия, православия и народности продолжала развиваться, одним из первых монументальных памятников стал монумент народному герою Ивану Сусанину, который был поставлен на Екатерининской площади. И если вы посмотрите на сохранившиеся фотографии, то обратите внимание, что Иван Сусанин стоит в молитвенной коленопреклоненной позе не лицом к бюсту Михаила Федоровича Романов. Он молится не царю, а обращ``н в сторону центральной улицы города и в сторону Волги. То есть архитектор памятника подчеркивал, что Иван Сусанин положил свою жизнь на народ. Это очень важный момент».