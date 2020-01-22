На Охотном Ряду кадровые перестановки: член фракции Единая Россия Александр Хинштейн возглавил комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи. Должность стала вакантной после того, как Леонид Левин перешел в правительство на пост замглавы аппарата.
На Охотном Ряду кадровые перестановки: член фракции "Единая Россия" Александр Хинштейн возглавил комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи. Должность стала вакантной после того, как Леонид Левин перешел в правительство на пост замглавы аппарата.
Проект постановления о назначении Хинштейна депутаты
поддержали на пленарном заседании в среду, 22 января. До этого он занимал пост
зампреда комитета нижней палаты по безопасности и противодействию коррупции.
Александра Хинштейна по праву можно считать
депутатом-тяжеловесом, на Охотном Ряду он далеко не новичок. В нижнюю палату
его избрали по одномандатному округу в 2003 году. К тому моменту Хинштейн уже
был известным журналистом, по материалам его расследований были
возбуждены громкие уголовные дела.
Александра Хинштейна связывают хорошие давние отношения со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Они знают друг друга с начала
"нулевых", вместе работали в Думе четвертого и пятого созыва.
Председатель нижней палаты всегда высоко ценил профессиональные качества
Хинштейна, включая его опыт информационной работы.
В качестве депутата Хинштейн стал соавтором 155
законопроектов и поправок к федеральным законам. Помимо работы в стенах
парламента он активно занимается общественной деятельностью. Хинштейн является
членом Союза журналистов России, президиума Ассоциации юристов, принимает
участие в деятельности отечественной шахматной федерации.
У Александра Хинштейна множество наград. Среди них – Орден
Почета, Орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени и многие другие. Он
удостоен почетной грамоты президента за заслуги в укреплении законности, защиту прав и свобод граждан.