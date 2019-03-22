Росстат опубликовал данные по итогам выплат заработной платы по регионам России. Анализировалась ситуация на предприятиях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства.

Росстат опубликовал данные по итогам выплат заработной платы по регионам России. Анализировалась ситуация на предприятиях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства.По данным на начало весны 2019 года общая задолженность по выплатам составила 2,556 млрд руб., что почти на 155 млн меньше по сравнению с показателями прошлого года.Весомыми причинами таких невыплат работникам оказались задержки получения денежных средств из бюджетов разных уровней. На них приходится почти 76 млн задолженности: 68,9 млн — задержки из федерального бюджета, остальное — из бюджетов субъектов России.Но главная проблема кроется в отсутствии собственных средств на счетах компаний. Задолженностей по этой причине накопилось на сумму 2 480,1 млн руб.По данным портала ДОЛГ РФ, к 1 марта этого года предприятия задолжали заработную плату почти 42 тыс. человек:47% — в сфере обрабатывающих производств;15% — в строительной сфере;8% — на сельхозпредприятиях, в сфере охоты и рыболовства и оказания услуг данных отраслях;7% — работники транспорта;5% — сотрудники научной сферы, работники сферы водоснабжения, организации сбора мусора;4% — добывают полезные ископаемые.По словам аналитика долгового рынка Ивана Рыкова, основная причина невыплат зарплат – это отсутствие у организаций собственных средств или же проблемы с взысканием долгов.Наличие долгов не является неразрешимой проблемой, так как большинство из них можно взыскать, было бы желание. Таким образом, я вижу одним из способов решения проблемы невыплат зарплат – направление усилий предприятий на взыскание долгов. Однако не каждая фирма имеет ресурсы для эффективной работы в этом направлении. В таком случае следует обратиться к юридическим консультантам, - добавил Иван Рыков.