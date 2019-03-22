Телеведущая Ксения Собчак отказала покупать товары Lush после скандала с феминисткой Беллой Рапопорт. Представители косметической компании ответили на заявление звезды.

Телеведущая Ксения Собчак отказала покупать товары Lush после скандала с феминисткой Беллой Рапопорт. Представители косметической компании ответили на заявление звезды.Журналистка рассказала, что внимательно наблюдает за развитием конфликта блогера и британской фирмы. Она осудила недоброжелателей, которые обрушились с гневными и язвительными комментариями в адрес Беллы Рапопорт. "Сестринство как раз заключается в том, чтобы поддерживать Беллу, а не издеваться (Рапопорт, между прочим, завалили директ угрозами)", – написала политик в Telegram.Ксения Собчак не понимает позицию косметической компании. Она потребовала, чтобы PR-агент, написавший "хамский" ответ девушке, был уволен. В противном случае телеведущая отказывается приобретать продукцию Lush. "И для себя решила: не буду покупать бомбочку для ванны, пока Lush не уволит горе-пиарщицу", – заявила она.Представители фирмы ответили на ультиматум звезды в беседе с радиостанцией "Говорит Москва". Они отметили, что отказ журналистки приобретать их продукцию никак не скажется на прибыли. " как покупатель Lush, если она таковым была, что в принципе сомнительно, погоды не делает. SMM-менеджер работает в штатном режиме", – сказала PR-менеджер Lush Оксана Чернова. По ее мнению, сотрудник "нормально, корректно и адекватно" ответил блогеру.Напомним, все началось с того, что фем-активистка Белла Рапопорт попросила косметическую фирму бесплатно прислать ей набор продукции. Взамен она пообещала прорекламировать товар в микроблоге. SMM-менеджер ответил на ее предложение отказом. Возмущенная блогер рассказала о случившемся подписчикам. Многие пользователи Сети высмеяли ее позицию, передает телеканал "".