Эпидситуация по заболеваемости коронавирусом во Владимирской области пока стабильная. Поэтому отменять массовые мероприятия на майские праздники не планируют. Первомай и Парад Победы

Эпидситуация по заболеваемости коронавирусом во Владимирской области пока стабильная. Поэтому отменять массовые мероприятия на майские праздники не планируют. Первомай и Парад Победы состоятся, но с соблюдением антиковидных требований, заявили в Роспотребнадзоре. Марина Колтунова, официальный представитель регионального управления Роспотребнадзора На улице на сегодняшний день у нас нет запретов на проведение массовых мероприятий. Но мы призываем, чтобы