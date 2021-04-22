Отечественной оборонной промышленности нужны уникальные специалисты. Именно такие работают в ковровском ВНИИ «Сигнал», который входит в холдинг НПО «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех и является членом Владимирского регионального отделения СоюзМаш России.

Отечественной оборонной промышленности нужны уникальные специалисты. Именно такие работают в ковровском ВНИИ «Сигнал», который входит в холдинг НПО «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех и является членом Владимирского регионального отделения СоюзМаш России.Многим из этих специалистов еще нет и сорока, но они уже разрабатывают и производят передовые образцы военной техники. Лаборатории оснащены уникальным технологическим оборудованием, аналогов которому в нашем регионе нет. Его возможности практически безграничны. В этом трехосевом стенде моделирования движения с камерой тепла и холода испытывают различные навигационные приборы из состава боевых машин. Современное оборудование не только существенно сокращает затраты на проведение испытаний, но и позволяет проводить научные исследования. Оно удобно в использовании и полностью автоматизировано.Илья Шипов, замначальника отдела по разработке гироскопических и электронно-механических приборов ВНИИ "Сигнал" (ГК Ростех):- Наше направление - инерциальная навигация является неким стыком сразу нескольких технических дисциплин. Здесь есть необходимость в технических решениях, есть навыки конструктивные, программные, алгоритмические, то есть это некий системный подход к построению новых современных систем.А эти инженеры и слесари собирают гироскопы, приборы, которые позволяют определять положение объекта в пространстве. Ракетным комплексам, танкам и другой военной технике без них не обойтись. Сборочный цех обладает широкой направленностью, его сотрудники не только выпускают редукторы, электроприборы и другое высокоточное оборудование в промышленных масштабах, но и занимаются контролем качества и упаковкой.Михаил Розенков, замначальника опытного производства, начальник сборочного цеха ВНИИ "Сигнал" (ГК Ростех):- Продукция в большинстве своем имеет военное назначение. Спектр широк, начиная от вертолетной тематики, заканчивая морской тематикой, но превалирует тема сухопутная.Специалистов по гироскопии на сегодняшний день, не готовит ни один вуз региона. Высокопрофессиональный коллектив, что называется, доморощенный. Для молодых ученых во ВНИИ созданы все условия для плодотворной работы и профессионального развития, включая полный социальный пакет, достойную зарплату и карьерный рост.Александр Сыпченко, Семен Карпов Вести Владимир